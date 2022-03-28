شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مستفيد من «الفحص الاستكشافي» والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، بين المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن البرنامج يأتي تحت إشراف إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتجمع الشرقية الصحي، من خلال إجراء عدد من الفحوص الطبية لفئة طلبة المدارس المستهدفين، بالتنسيق مع الموجهين الصحيين لفئة «الصف الأول المتوسط - الصف الأول الابتدائي - الصف الأول الثانوي - الصف الرابع الابتدائي»، بهدف الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية المستهدفة بالفحص، وتقديم التوعية الصحية اللازمة للطلبة وأولياء أمورهم «وفق الحالات المكتشفة»، والتأكد من إحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية المعنية، فضلا عن بناء قاعدة بيانات صحية للطلبة.
وأوضح أن الفحص الشامل يشمل عدة مكونات؛ منها التقصي عن التاريخ المرضي، خاصة الأمراض المزمنة والإعاقات، والتقصي عن استكمال التطعيمات الأساسية، والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن والنحافة «كتلة الجسم»، وتسوس الأسنان، وحدة النظر، وضعف السمع، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتدخين، واعوجاج السلسلة الفقارية، والإرشاد الوقتي والإحالة حسب الحال.