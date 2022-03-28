شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية الدور الحيوي لـ «البيئة» في دعم المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية الحفاظ على البيئة، والدور الحيوي والمهم الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة، لأداء مهامها واختصاصاتها في المنطقة، ودعم المستفيدين من خدماتها من المزارعين والصيادين.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وقدم م. المطيري لسموه، تقريرا عن إنجازات فرع الوزارة خلال العام الماضي 2021، موضحا أن الفرع حقق العديد من الإنجازات، من أهمها تنفيذ 35 حملة تشجير أسفرت عن زراعة أكثر من 900 ألف شجرة بالمنطقة، وبلغ متوسط عدد زوار المتنزهات الوطنية 40 ألفا.

وأشار إلى ردم وتحصين أكثر من 87 بئرا مكشوفة، ومعالجة وتحصين أكثر من مليون رأس ماشية، وتنفيذ 62 مشروعا لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء، مضيفا: بلغت المنتجات السمكية بالمنطقة 47 ألف طن، وتم القضاء على الجراد بالمنطقة بنسبة 100 %، وتم خفض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء لـ 14 % بنخيل المنطقة، وبلغت الصادرات النباتية بمنافذ المنطقة أكثر من 178 ألف طن، كما تم تنفيذ أكثر من 6300 جولة رقابية نفذها المراقبون بالمنطقة.

ورفع المطيري شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال وبرامج الفرع لخدمة المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة.