شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاور في حصاد جامعة الإمام عبدالرحمن للمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقيم عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، «الملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع»، غدا الثلاثاء.

وبيَّن رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، أن الجامعة تحتفل من خلال الملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع بأوجه العطاء المجتمعي لمنسوبي الجامعة تحت مظلة جهاتها الأكاديمية والإدارية، عبر منافذ المسؤولية المجتمعية بالجامعة والمنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم، أن الملتقى يسلط فيه الضوء على عدد من المحاور الأساسية؛ هي الإعلان عن حصاد الجامعة للمجتمع الذي تم رصده في بنك المسؤولية المجتمعية بالجامعة، وتكريم ذوي الأرقام القياسية لعدد الساعات المستنفذة في المسؤولية المجتمعية على مستوى الجهات داخل الجامعة، وعلى مستوى الأفراد من منسوبي الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة والطالبات، وتكريم الوحدات المساندة لخدمة المجتمع لأفضل أداء متميز على مستوى الجامعة والحاصلين على الأرقام القياسية بعدد الفرص والساعات التطوعية.