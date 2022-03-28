شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط 400 مركبة تالفة بالأحساء في 26 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت أمانة محافظة الأحساء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور 400 طلب لسحب المركبات المهملة أو التالفة بالساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات من بداية فترة التصحيح، 1 مارس الجاري.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات م. فهد الزهراني، أنه جرى منح مهلة تصحيحية لمدة عام لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، على أن تتحمل الدولة رسوم نقل ملكية المركبة التالفة أو المهملة إلى محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها «التشليح» أو محلات مكابس الحديد المعتمدة.

وبين أن الأمانة وبالشراكة التكاملية مع إدارة مرور المحافظة، أعادت هندسة الإجراءات والأعمال الإدارية في خدمة «رفع المركبات التالفة والمهملة»، وإدراجها ضمن منظومة الأمانة الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمة ومستوى الإنتاجية.