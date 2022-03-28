شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شكلنا فرقا ولجانا لرصد ناشري معلومات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام، لـ(اليوم)، عن تشكيل فرق ولجان تفتيش لرصد ومتابعة أي مخالفات بشأن نشر معلومات عن الطقس في المملكة دون الحصول على تصريح من المركز، وذلك عقب انتهاء مدة استطلاع اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، في 13 أبريل المقبل.

حيز التنفيذ

وأوضح أن الفرق ولجان المتابعة ستؤدي عملها فور دخول نظام الأرصاد حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، إضافة إلى توقيع العقوبات وفق الأنظمة المعتمدة، مشيرا إلى عدم وجود قوائم حالية للمخالفين، ولكن العقوبة ستكون في انتظار أي مخالف لنظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي «م/ 86» بتاريخ 24 / 9 / 1442 هـ، وتسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص دون استثناء.

تشغيل المحطات

وتشمل عقوبة المقتحمين لخدمات الأرصاد الجوية السيادية، وفقا للائحة، السجن لمدة تصل لـ10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين يعاقب مشغلو محطات وشبكات الرصد على نشرهم تحذيرات رصد جوي، تخالف الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بغرامة 500 ألف ريال، و200 ألف ريال لممارسة أي نشاط دون ترخيص أو تصريح، أو تغيير نطاق النشاط أو التوسع فيه دون الحصول على تصريح، ويشمل ذلك الهواة ومتنبئي الطقس والأكاديميين في الجامعات وغيرهم.

نشر التحذيرات

ويتضمن المشروع حظر ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية على الأشخاص دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، كما يحظر على مشغلي محطات وشبكات الرصد نشر تحذيرات رصد غير صادرة عن المركز.

بيانات المشاريع

ووفقا للائحة فإنه ينبغي على المشاريع التي تتوقف تصاميمها الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية لها على دقة نتائج دراسات أو بيانات الأرصاد الجوية، كالمشاريع الإستراتيجية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمجمعات السكنية والصناعية والتعدينية، والمشاريع التنموية والزراعية، والمرافق وغيرها، الحصول على تلك الدراسات والبيانات من المركز أو مقدم خدمة مرخص له، ويشمل ذلك المشروعات الخاصة التي تسند إلى مطورين عقاريين أو شركات أو مؤسسات استشارية متخصصة، ويقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية، وحددت اللائحة العقوبات بغرامات تتراوح بين 50 ألفا إلى مليوني ريال، وفقا لكل حالة، إضافة إلى عقوبات بالسجن بحق المخالفين.

وتشمل المخالفات المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئيا أو كليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، واستخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أصدر من أجلها، والقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح، وإنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص، ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح.