شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 201 من معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى اليوم الإثنين الفريق الركن البحري فهد بن عبد الله الغفيلي قائد القوات البحرية الملكية السعودية حفل تخريج الدفعة 71 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية.

وبين قائد المعهد اللواء البحري الركن ساجر العنزي، أن عدد الخريجين الكلي 201، من بينهم 20 خريجا من مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد اللواء العنزي أن «الدراسات البحرية» يواكب المستجدات الحديثة في المجالات الفنية التي تخدم منظومة ومعدات القوات البحرية، مشيرا إلى أن قائد القوات البحرية يوجه بالعمل على إدخال برامج وتخصصات تلبي حاجة القوات البحرية، فيما عبر عدد من الخريجين عن سعادتهم بتشريف قائد القوات لحفل تخرّجهم، مؤكدين أن ميادين العمل تنتظرهم لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم.