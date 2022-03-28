شكرا لقرائتكم خبر عن والدة حرم فضل البوعينين إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقلت إلى رحمة الله شمسة بنت عبدالرحمن المسحل البوعينين، والدة حرم عضو مجلس الشورى فضل البوعينين وجدة عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعد بن فضل البوعينين، وأديت عليها الصلاة في جامع الورثان بالجبيل.

ويستقبل العزاء في مجلس أبناء عيد بن محمد المسحل البوعينين رحمه الله.

”الخليج 365” التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي في الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».