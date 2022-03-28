شكرا لقرائتكم خبر عن مع تطور أساليب التهريب.. مواجهة تقنية بأحدث وسائل الكشف عن المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن خطط مستحدثة لضبط المنافذ الجمركية، بأحدث أنظمة الفحص الإشعاعي، إلى جانب استخدام الوسائل الحية «الكلاب البوليسية» في الكشف عن المخدرات وغيرها من المواد المحظورة الأخرى، لمنع دخولها إلى المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، يوسف الزاكان، خلال افتتاح معرض «حياتك أغلى»، المنعقد بوزارة الحرس الوطني في المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة 3 أيام، أن الجمارك هي الخط الأول في مكافحة المخدرات بحكم وجودها على المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، وتمارس دورها الرئيسي بالتنسيق مع الجهات الأخرى من أجل منع دخول المخدرات بالإضافة إلى جميع الممنوعات.

وبين أن حركة التهريب تتغير باستمرار؛ فإنها تواكب المتغيرات بأحدث التقنيات والطرق، مشيرا إلى توفير أجهزة فحص إشعاعي وتفتيش وكوادر مدربة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأخرى في تبادل المعلومات.

وذكر أن أغلب عمليات التهريب في الفترة الأخيرة، تزامنا مع جائحة كورونا التي أغلقت المنافذ، كانت عن طريق المنافذ البحرية، وآخر التحديثات في طرق الكشف عن المخدرات هو الفحص الإشعاعي، الذي يكشف عن جميع الحاويات والبضائع الواردة، مع استخدام الوسائل الحية للكشف عن المخدرات بأنواعها، وكذلك الاعتماد على التعاون مع الجهات في تبادل المعلومات، مشيرا إلى أن وكالة قطاع الشؤون الأمنية، كان لها دور كبير في تبادل المعلومات واستهداف الشحنات العالية الخطورة.

من جهته، بين مساعد وكيل الحرس الوطني اللواء فيصل الربيعان، أن «حياتك أغلى» هو معرض توعوي وتعريفي بالمخدرات وأضرارها وخطورتها على الفرد والمجتمع، متمنيا الوصول للفائدة من هذا المعرض وهي «وطن بلا مخدرات»، من خلال تكثيف حملات الوعي بين الشباب، لتجنب هذه السموم.

وقال: «الحرس الوطني» كغيرها من الوزارات، معنية بالمحافظة على شباب هذا الوطن وتقديم الدعم لهم، مشيرا إلى أن إدارة الأمن الوقائي وفرت علاجات للمتعاطين، إضافة إلى التوعية والإرشاد لهم.

وأضاف: الوزارة تكشف على جميع المجندين والمرشحين لدخول الكليات، للتأكد من عدم تعاطيهم تلك السموم، وإقامة المعارض التوعوية لها دور وقائي مهم.

وبينت المدير الإقليمي لمستشفى الحرس الوطني د. حذام المبارك، أن المعرض يهدف للتوعية بخطورة المخدرات والأدوية المسكرة وأعراضها، مشيرة إلى وجود لجان مساعدة، سواء داخل المنشأة أو خارجها، لعلاج المتعاطين، فضلا عن التوعية المكثفة بالإسعافات الأولية، وكيفية طلب العلاج.

وأضافت: المستشفى يوفر علاجا للحالات الحادة والخفيفة، أما الحالات الأخرى التي تحتاج إلى تنويم يمكن تحويلها إلى المنشآت المختصة في وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المريض لا يحتاج إلى التحويل لمستشفيات متخصصة؛ بل إلى مجتمع واع وحريص، بكيفية التعامل مع متعافي الإدمان.