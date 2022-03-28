شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مسارا و4 محطات مركزية بمشروع حافلات مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسعى مشروع حافلات مكة المكرمة في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن يوفر 12 مسارا في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مسار النقل الترددي، لخدمة نحو 100 ألف شخص يوميا بعد 3 سنوات من التشغيل، ونحو 200 ألف شخص يوميا في السنة السادسة من التشغيل مع الأخذ في الاعتبار زيادة الأعداد خلال موسم الحج وشهر رمضان، وسيعمل المشروع عند الطاقة الاستيعابية والتشغيلية على مدار 22 ساعة يوميا، و24 ساعة يوميا في أوقات المواسم.

حيث يبلغ عددها 400 حافلة، مقسمة إلى حافلات عادية بعدد 240 بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبا، وحافلات مفصلية بعدد 160 حافلة بسعة استيعابية تبلغ 125 شخصا، تم تصنيعها وفق أعلى المواصفات العالمية.

وفيما يخص موسم الحج سيعمل المشروع بالمواءمة ودعم خطط نقل الحجاج من الجهات ذات العلاقة، كما تم وضع هوية بصرية موحدة للمشروع تم تطبيقها على محطات ونقاط توقف الحافلات في مدينة مكة المكرمة، حيث تتوزع شبكة الحافلات بمكة على 12 مسارا تخدمها 425 محطة توقف تقريبا، وأربع محطات رئيسية في المنطقة المركزية.