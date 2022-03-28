شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الأمير محمد بن سلمان تتوج الفائزين بـ «تحدي الابتكار الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، أمس، الفائزين في مسابقة «تحدي الابتكار الجامعي من أجل التنمية المستدامة» للطلبة الجامعيين، التي أطلقتها بالشراكة مع وزارة التعليم، ومكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية في المملكة، ومركز بابسون العالمي للقيادة وريادة الأعمال، وسط تنافس 15 جامعة سعودية؛ بهدف تطوير الفكر الريادي لدى العقول الشابة من خلال تحفيزهم على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات العالمية.

وحصد المركز الأول في المسابقة جامعة القصيم، والمركز الثاني جامعة الملك عبدالعزيز، والمركز الثالث جامعة دار الحكمة، فيما سيحصل كل طالب مشارك على شهادة مشاركة، ويحصل الطلبة الذين اجتازوا المعسكر التدريبي على شهادات تثبت اختيارهم للمنافسة الوطنية النهائية، في خطة لتشجيع الجامعات على تشكيل فرق تتكون من طلبة بخلفيات علمية متباينة لتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي لتطوير وإيجاد حلول فريدة.

وأكدت الكلية التي تعد الأولى من نوعها متخصصة بريادة الأعمال على مستوى المملكة؛ أن هذا التنافس، داعم لممارسات الإبداع المستدام ومواجهة تحديات الاستدامة العالمية، حيث خصص «تحدي الابتكار الجامعي من أجل التنمية المستدامة» للطلاب الجامعيين في السنة النهائية، والتركيز على إيجاد الحلول المبتكرة والريادية وتطبيق معرفتهم بتحديد الفرص وتقييمها.