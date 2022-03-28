شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على استعدادات «موهبة» لإطلاق المؤتمر العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» د. سعود المتحمي.

واطلع سموه على استعدادات موهبة لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع، الذي وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بإقامته كل عامين، وأقيمت نسخته الأولى في نوفمبر 2020 ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، فيما ستقام الدورة الثانية من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع بجدة في نوفمبر المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ويفتتحه نيابة عنه سمو الأمير خالد الفيصل، في ميناء جدة الإسلامي، وتسعى «موهبة» من خلال المؤتمر لاستشراف المستقبل، وتعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على تغيير الواقع وازدهار البشرية والتنمية المستدامة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولي، عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة، لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية.