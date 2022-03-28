شكرا لقرائتكم خبر عن استعداد 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا بتجمع مكة لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم رمضان المبارك باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية يشرف عليها التجمع الصحي.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا كل الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم رمضان والتعامل بإشراف ومتابعة من مقام وزارة الصحة.

وتعمل مستشفى ومراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، حيث يقع مستشفى الحرم في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله، كما توزع مراكز الطوارئ الثلاثة في أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما يتم تسهيل الخدمات الصحية لضيوف وزوار بيت الله الحرام وتوفير خمس عيادات متنقلة بفرق طبية متكاملة ومجهزة بكامل التجهيزات لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وموزعة على عدد من المواقع في المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة.

وتعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل، حيث تعمل كل وردية 6 ساعات بواقع أربع ورديات خلال 24 ساعة في تقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة وإتقان عال.

وسخر التجمع كل الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانات والاحتياجات المطلوبة، حيث تم توفير غرف عزل في جميع المستشفيات والمراكز للتعامل مع كل الحالات.

ويتم استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار بنوك الدم في استقبال المتبرعين بحسب الأوقات المحددة في كل مستشفى.