شكرا لقرائتكم خبر عن 82 شاشة إلكترونية إرشادية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبث وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرسائل التوعوية من خلال «82» شاشة إلكترونية تعمل على مدار الساعة، تعرض من خلالها محتويات إرشادية توجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام كصحن المطاف والمسعى، وتذكير الطائفين والساعين بالأدعية في السُّنة النبوية لذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي، وتوعية زوار بيت الله الحرام في الجانب الصحي والأمني والإثراء المعرفي.

وتقوم وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق‏ ممثلة في إدارة المنظومة الإرشادية بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بمباشرة ‏إدارة المنظومة الإرشادية بالتعاون مع الوكالات ذات العلاقة، ومنها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ووكالة الترجمة وفق الحوكمة المعتمدة في إعداد وتصميم وتحديث محتوى الشاشات الإلكترونية بعدة لغات، مع إضافة الرموز الإرشادية المعتمدة عالميا لتسهيل إيصال المعلومة بصريا للمستفيد منها مع تحديث المحتوى بما يتماشى مع الخطة التشغيلية المعتمدة.