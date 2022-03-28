شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة يستضيف اجتماع «الأرابوساي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الديوان العام للمحاسبة أمس، في مقره بالرياض، الاجتماع الخامس عشر للجنة المخطط الإستراتيجي بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، بحضور منسوبي الأجهزة الأعضاء في اللجنة.

ومثل الديوان في الاجتماع نائب رئيس الديوان العام للمحاسبة المساعد للرقابة على الأداء محمد بن دايل، ومدير عام إدارة الرقابة على أداء الوزارات والمصالح علي الغامدي.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتمت مناقشتها وفق منهجية عمل اللجنة، حيث سيتم عرض نتائج تلك الموضوعات على الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، في اللقاء التشاوري الذي يستضيفه الديوان خلال الفترة 25-27 شعبان 1443هـ، الموافق 28-30 مارس 2022م.