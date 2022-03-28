شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مبادرة «إطعام» الرمضانية بـ37 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض، أمس، مبادرة «إطعام» لعام 1443هـ، لتوزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طناً خلال شهر رمضان المبارك، في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فردًا بقيمة 37 مليونًا و498 ألف ريال سعودي.

وأوضح د. الربيعة في كلمة له خلال التدشين أنه امتدادًا لما تقدمه الحكومة الرشيدة - حفظها الله - من عون إنساني متواصل للدول والشعوب المحتاجة في جميع المجالات، فإن المركز يدشن مبادرة «إطعام» لتوزيع السلال الغذائية لدعم الاحتياجات الغذائية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في عدد من الدول خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المبادرة تُعد واحدة من عشرات المبادرات الإنسانية التي يتبناها المركز، عادًّا هذه المبادرة أحد أوجه المشاركة المجتمعية التي يقدمها أهل العطاء والخير من المتبرعين في المملكة إلى كل متضرر ومحتاج.

وأكد د. الربيعة حرص المملكة على الإسهام في العمل الإنساني بدلالة احتلالها المركز الثالث دوليًا في تقديم المساعدات الإنسانية خلال العام 2021م، مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس المركز في عام 2015م نفذ 1.920 مشروعًا في قطاعات حيوية متنوعة في 79 دولة حول العالم بقيمة تزيد على 5 مليارات و646 مليون دولار أمريكي، مرتكزًا على الحيادية في عمله دون أي تمييز.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها خلال مختلف الأوقات والمِحَن.