“شؤون الحرمين”: إنارة 80% من المسعى بنظام الطاقة غير المنقطعة

محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف “العفيف”، في تصريحات لـ”الإخبارية”، إنه تم تغيير ما يقارب 500 وحدة إنارة بالمسعى إلى “LED” وذلك لرفع كفاءتها وبما يسهم في راحة قاصدي المسجد الحرام، مشيرًا إلى أنه تم توفير وحدتي إنارة أقل استهلاكًا للطاقة وأفضل جودة.

وتابع: “نظام الطاقة غير المنقطعة، هي عبارة عن بطاريات بديلة تغذي اللوحات الكهربائية كخطة بديلة في حال أي انقطاعات على مستوى المسعى، ومتواجدة بالمسجد الحرام بتفاوت في النسبة”.