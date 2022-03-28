• ما أهم المقومات لنجاح المرأة للمشاركة في مسابقة الراليات؟•• يعد الإلمام الكامل عن ماهية سباق الرالي من أهم العوامل للنجاح إلى جانب الاهتمام والشغف، ولا تختلف المقومات بين المتسابقين من الرجال والنساء، فمتى ما وجدت الإرادة والشغف والإلمام تكتمل المقومات للمشاركة.
• ما التحديات في ميدان المسابقات، وكيف تواجهها المتسابقة لمواجهة المخاطر المحتملة؟•• أعتقد أن هناك جاهزية نفسية ومادية، فالاستعداد المعنوي مثل العامل النفسي والتناغم مع أفراد الفريق، فكلما كان هناك توافق قلت التحديات على المستوى المعنوي، وكذلك الإلمام بالمنافسين والمضمار. وفي ما يتعلق بالتجهيزات المادية مثل السيارة وصيانتها وتجهيزات السلامة والمساندة مثل الإطارات الاحتياطية وأجهزة تغيير الإطارات وأنظمة المساعدة للخروج من التغريزات وغيرها.
• إلى أي مدى ترين أهمية التوسع في إيجاد مدارس لتدريب المشاركات في سباق الراليات لإعداد جيل رياضي يمتلك هذه المهارة؟•• في إعداد دراسة ميدانية وجد الاهتمام من عدد كبير بهذه الرياضة.. أعتقد أنه من المهم جداً وجود جهات تعليمية للتدريب العملي والنظري.
• نود معرفة كيفية الاستعداد والجاهزية قبل الدخول في مضمار هذا النوع من السباقات؟•• متى ما عرفت التحديات سهّلت طرق الاستعدادات، ومن أهم طرق الاستعدادات والجاهزية التأكد من السيارة وصيانتها وعمليتها، والتأكد من استعداد وجاهزية الفريق من سائق وملاحة وفريق مساندة.
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه ندى حمبظاظة لـ«عكاظ»: نواجه تحديات في «الرالي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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