اخبار الرياضه السعوديه سندس زاهد لـ«عكاظ»: نسعد بالتواصل مع الإعلاميين

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت مديرة المركز الإعلامي في الفورمولا ١ سندس زاهد إلى أن جزءاً كبيراً من تجهيزاتهم المصاحبة للسباق يتعلق بتوفير البيئة المناسبة للإعلاميين سواءً المحليين أو الدوليين.

وقالت لـ«عكاظ»: «إن المركز الإعلامي يوفر الفرصة لهؤلاء لكي يكونوا جزءاً أكبر في تغطية السباق كمثال التصوير من الجولدن تاور ومن فندق شانچريلا، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز الإعلامي للتواصل مع الإعلام الدولي ومع فريق الفورمولا، ومن ذلك حضور حفل افتتاح الفورمولا الذي يرحب بهؤلاء الإعلاميين في السعودية عموماً ومدينة «جدة» على وجه الخصوص».

وأكدت زاهد الاهتمام العالي والمتنامي للإعلام بالفورمولا والذي أثبته السباق الثاني، إذ حدثت زيادة ملحوظة في أعداد ممثلي الإعلام الدولي وأيضاً المحلي، وبلغ عدد الإعلاميين أكثر من ٢٤٥، متوقعة مشاهدة إعلاميين سعوديين مستقبلاً في فريق إعلاميي الفورمولا 1 الذين يغطون الأحداث المتعلقة بها، حيث يسعى المركز دائماً لتوفير فرص لهم ودعمهم من هذه النواحي.

وأبدت زاهد ثقتها بأن لدى السعوديين القدرة على إنجاح مشاريع بحجم الفورمولا، مع الوضع في الاعتبار أهمية التطور بالنسبة لهم في هذه المرحلة، والتأكيد بأن الدعم هو الذي سيساعد على التحسن والتقدم المستمر.

ونوهت باللمسة الوطنية والرسالة الإعلامية التي صاحبت حفل الترحيب، حيث تم التركيز على إظهار الطابع السعودي في الجلسات، وتم استيحاء التنسيق في الـ paddock من منطقة الحجاز ومن البلد خاصةً، وتم إضافة الطبعات السعودية الملونة وهذا كان أول paddock في سباق الفورمولا يتسم بالطابع المحلي.

وقالت: «إن فريق الفورمولا والمتسابقين انبهروا بالفكرة وبحفل الترحيب وركزوا على التصوير في المنطقة وإظهارها في مواقع التواصل الاجتماعي»، مضيفة: «وصلتنا تعليقات إيجابية وردود فعل رائعة جداً وهذا شيء يحق لنا أن نفتخر به».