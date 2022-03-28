اخبار الرياضه السعوديه رينارد يجهز «مفاجأة» لأستراليا

محمد بن مسعود - الدمام - ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد مخططاته الفنية لمواجهة أستراليا غداً (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، إذ سيجري المدرب رينارد مناورة كروية سيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين لبعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية، ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية تغييراً بسيطاً وفق مايتناسب مع الأسلوب الفني الذي سينتهجه في المواجهة المرتقبة.

وشهدت الحصة التدريبية مساء أمس على الملعب الرديف بالجوهرة بجدة، تركيز المدرب رينارد على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء أستراليا القادم، وشدد خلال المناورة الكروية على الانضباط الفني وتنفيذ المهام المطلوبة خلال مباراة أستراليا القادمة، ويطمح المدرب رينارد في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة (23) بعد ضمان التأهل لمونديال قطر القادم.

وسيعقد المدرب رينارد اليوم (الإثنين) مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة أستراليا القادمة، وتسليط الضوء على استعدادات منتخبنا الوطني للقاء المرتقب.