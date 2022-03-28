اخبار الرياضه السعوديه رينارد يجهز «مفاجأة» لأستراليا

وشهدت الحصة التدريبية مساء أمس على الملعب الرديف بالجوهرة بجدة، تركيز المدرب رينارد على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء أستراليا القادم، وشدد خلال المناورة الكروية على الانضباط الفني وتنفيذ المهام المطلوبة خلال مباراة أستراليا القادمة، ويطمح المدرب رينارد في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة (23) بعد ضمان التأهل لمونديال قطر القادم.
وسيعقد المدرب رينارد اليوم (الإثنين) مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة أستراليا القادمة، وتسليط الضوء على استعدادات منتخبنا الوطني للقاء المرتقب.
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