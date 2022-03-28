وأشار السلمي لـ«عكاظ» إلى أن المركز الإعلامي للفورمولا 1 سُمي بـ«جزيرة الإعلام» لأنه فعلاً على هذا الساحل الجميل وعلى ضفاف البحر الأحمر، مبدياً اعتقاده بأن من المناسب جداً أن يتابع كل الحضور، وبالذات من الزملاء الإعلاميين الموجودين، الأجواء الرائعة على هذا الشاطئ الرائع وداخل حلبة الفورمولا 1. واستطرد: «في هذه اللحظة الكل، وخصوصاً المصورين، موجودون في المضمار بالأماكن الخاصة لهم».
وفي سؤال «عكاظ» عن رسالته للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم عقب تأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم، قال السلمي: «أنا أعتقد، وكما نقول في كل مرة، أنهم لا يحتاجون إلى رسالة لأنهم يدركون جيداً أنهم يرتدون شعار أغلى وطن، وهذا يكفي أن يمنحهم الحافز والدافع الكبير لتقديم كل ما لديهم ليس فقط في كرة القدم بل في كل الألعاب الأخرى، ونتمنى لهم التوفيق والمزيد من النجاحات ونبارك لهم هذا الإنجاز الكبير».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه السلمي لـ«عكاظ»: ارتداء شعار الوطن يقود «صقورنا» لتحقيق الإنجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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