السعوديه محافظ الأحساء يعزي أسرة العتيبي في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي أمس (الأحد)، تعازيه في وفاة رئيس قسم أمن المحافظة العقيد راشد بن مطيلق العتيبي.

جاء ذلك خلال زيارته لأسرة الفقيد، داعياً له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، منوهاً بأن الفقيد كان مخلصاً ومتميزاً في عمله وخدمة دينه ووطنه.