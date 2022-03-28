جامعة الملك سعود تحقق بطولتي كرة السلة والتنس الأرضي للطالبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حققت جامعة الملك سعود بطولة كرة السلة الجامعية للبنات, التي استضافتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, وجاءت جامعة طيبة في المركز الثاني, وثالثاً جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وفي بطولة التنس الأرضي الجامعية للبنات حققت أيضاً جامعة الملك سعود كأس البطولة والمركز الأول, وجاءت جامعة جدة في المركز الثاني, وجامعة دار الحكمة في المركز الثالث.

وأسفرت النتائج الفردية في بطولة التنس الأرضي عن تحقيق الطالبة سارة العبيدان من جامعة الأصالة المركز الأول, وجاءت الطالبة موضي العنقري من جامعة الملك سعود في المركز الثاني, فيما جاءت الطالبة منيرة عافش من جامعة الإمام محمد بن سعود في المركز الثالث.

وشهد الحفل الختامي تكريم الجامعات واللاعبات الفائزات في البطولتين التي نظمهما الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن موسمه الثاني عشر.

يُذكر أن عدد المشاركات في بطولة كرة السلة بلغ أكثر من 182 طالبة من 13 جامعة وكلية, فيما بلغ عدد المشاركات في بطولة التنس الأرضي 29 طالبة من 9 جامعات.