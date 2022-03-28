المستشار الألماني يكشف عدد القتلى من الجيش الروسي في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، إنه أبلغ الرئيس الروس يفلاديمير بوتين أن استخدام الأسلحة البيولوجية أو الكيماوية له عواقب كارثية.

وبحسب العربية أكد المستشار الألماني أن نحو 1 آلاف جندي روسي قتلوا في الحرب الأوكرانية، مؤكدًا أن تغيير النظام في روسيا ليس هدفا لحلف الناتو.

وأوضح أن الاستقلال في الطاقة لن يساعد في تشغيل المفاعلات النووية، بل يعني أسعار وتكلفة أكبر في المنتجات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت العربي أن الجيش الأوكراني يعيد ترتيب صفوفه لشن هجوم مضاد في خاركيف وماريوبول.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الوضع في منطقة زابوروجيا صعب للغاية، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأوكرانية منعت الروس من الدخول إلى قلب ماريوبول.

وأضاف زيلنسكي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية غير رسمية، أن بلاده حتى اللحظة لم تسلم الجرحى داخل مدينة “ماريوبول”، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون بينهم جنود روس، مؤكدًا أن هناك قوائم بشأن تبادل جثث الجنود “ولا أفهم تعثر العملية”.

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فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي، أنها تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية أنها دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى قاعدة وقود للجيش الأوكراني.

وأكدت أنه استهدفت أيضًا بصواريخ مجنحة مصنعا يقوم بصيانة أنظمة مضادة للطيران، فيما تم قصف مستودعات للجيش الأوكراني غرب البلاد.