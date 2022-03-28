864 متدربا من مختلف المؤسسات الحكومية يشاركون في دورات مجمع الملك سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظّم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (26) دورة تدريبية في مهارات وقواعد الكتابة باللغة العربية، شارك فيها (864) موظفًا في مؤسسات حكومية عدة, وذلك تنفيذاً لمشروعه “دليل السياسة اللغوية للمؤسسات السعودية”.

ويستهدف “المجمع” تدريب أكثر من (1000) موظف في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية عبر (40) دورة تدريبية في مسارين رئيسين حددهما، بناءً على دراسة الاحتياجات الدقيقة في المواقف اللغوية الوظيفية، وهما: مهارات الكتابة للإداريين، والقواعد الأساسية في الكتابة العربية.

وقد بلغ عدد المتدربين حتى الآن (864) متدربًا شاركوا في (26) دورة تدريبية قدمت (18) جهة حكومية هي: وزارة العدل، وزارة الرياضة، هيئة السوق المالية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكالة الأنباء السعودية، النيابة العامة، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، المركز الوطني للأرصاد، وزارة الحرس الوطني، وزارة البيئة والمياه والزراعة، رئاسة شؤون الحرمين، وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة.

ويقوم مشروع دليل السياسة اللغوية للمؤسسات السعودية على جانبين: الأول بناء إطار نظري يسعى إلى رصد القرارات والأنظمة المتعلقة باللغة العربية واستعراضها في نطاق المؤسسات الحكومية السعودية، وتقديمها تقديمًا ملائمًا للعاملين في المؤسسات الحكومية، وعرضها على وجه يسهل معرفة أبرز التوجيهات والسياسات الرسمية ذات العلاقة، كما يستهدف تنمية الوعي بين العاملين في المؤسسات الحكومية السعودية بأهمية الشأن اللغوي وارتباطه بالعديد من القرارات والأنظمة في المستويات كافة، فضلا عن تقديم خطوات إجرائية، ودليل عمل تنفيذي يحفظ للعربية مكانتها في المؤسسات الحكومية السعودية، ويجوِّد ويضبط الاستعمال اللغوي.

أما الجانب الثاني فهو جانب عملي يسعى إلى تقديم حزمة من الدورات التدريبية الموجهة إلى العاملين في المؤسسات الرسمية السعودية.

يذكر أن المشروع هو أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، وينطلق من أهداف المجمع الإستراتيجية، ومهامه الأساسية التي نص عليها التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء، ومنها توحيد المرجعية العلمية داخليًّا في اللغة العربية وعلومها والعمل على تحقيق ذلك خارجيًّا، والمحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقًا وكتابة، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج الخادمة للغة العربية.