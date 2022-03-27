أمير مكة يطلع على ترتيبات المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع بجدة

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وأكد المتحمي أن المؤتمر في نسخته الثانية سيجمع نخبة من المختصين والمهتمين والقادة وصانعي السياسات، لدعم وتمكين الشباب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، فيما سيتم خلاله استقطاب متحدثين عالميين ومحليين لإثراء الجلسات، مع إعلان العديد من المبادرات الإقليمية والعالمية لرعاية الموهوبين.
وأوضح أن المؤتمر سيجمع علماء العالم مع طلاب موهوبين يمثلون علماء المستقبل، لبناء منصة عالمية لحل مشاكل التنمية المستدامة في العالم، الأمر الذي يحقق رؤية ولي العهد لجمع الموهوبين من كل العالم لصنع شيء جديد لعالم أكثر ازدهارا، مبينا أن موهبة تنطلق في خططها وأعمالها من رؤية المملكة 2030، وتعمل على تحقيق مبادرات ومستهدفات الرؤية من خلال مسارين: الأول مسار التخصص العلمي كالرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية من أجل المسابقات الدولية، التي يمثل المشاركون فيها علماء المستقبل، ليأخذهم برنامج التميز ويضعهم في أرقى الجامعات العالمية، ومن ثم يتم استقطابهم، فيما المسار الثاني يتعلق بالبحث العلمي - عمل الموهوبين من طلاب موهبة - الذين سيتحولون إلى رواد أعمال، وتتحول أعمالهم إلى منتجات.
من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة، في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة المعين حديثا عبدالخالق الزهراني.
وهنأ الزهراني بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.
كما استقبل الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين حديثا منى العتيبي.
وهنأ العتيبي بمناسبة تعيينها، سائلا الله لها التوفيق في مهام عملها.
من أهداف المؤتمر:
- استشراف المستقبل
- تعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة
- تشكيل آفاق مستقبلية جديدة
- تأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على تغيير الواقع وازدهار البشرية والتنمية المستدامة
- توسيع نطاق التعاون الدولية عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة
- إيجاد مبادرات مبدعة ومبتكرة لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية
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