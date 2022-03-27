إيقاف مقيم نشر مقاطع تمجد الاعتداء على أرامكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أن الجهات الأمنية حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، وهو مقيم من الجنسية اليمنية، جرى القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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