شكرا لقرائتكم خبر السجن والغرامة والمصادرة عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت النيابة العامة من التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرتها جريمة معلوماتية موجبة لعقوبات جزائية رادعة. وأوضحت النيابة أنه يعد مرتكبا لجريمة معلوماتية كل من يشهر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وتشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة 500 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. كما يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بما لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها حسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وبحسب النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

و للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

4 أهداف للنظام







المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.



حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.



حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.



حماية الاقتصاد الوطني.



5 جرائم تشملها العقوبات