شكرا لقرائتكم خبر مخالفة معايير التطوير تغلق 3 محطات وقود بعزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 3 محطات وقود بكامل مرافقها بحي العزيزية، وذلك بعد ثبوت مخالفتها وعدم التزامها بمعاير التطوير، وقصور في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس محمدالعصيمي، أن الفرق الرقابية بدأت في حملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، للتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات التطويرية الواردة في اللوائح البلدية، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات المطلوبة والخاصة بالمحطات، مشيرا إلى أن إغلاق المحطات المخالفة تم بعد انقضاء المهلة المخصصة لها، مؤكدا استمرارية متابعة محطات الوقود وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المخالفة.

من جانب آخر نفذت بلدية المسفلة الفرعية من خلال فرقها الرقابية، جولات ميدانية لمعالجة الظواهر السلبية بأحياء وشوارع المنطقة داخل نطاقها الإشرافي، وأسفرت عن حصر 73 سيارة وهياكل تالفة والرفع بها إلى الجهات المختصة لنقلها وإزالتها من المواقع، وذلك بعد إشعار ملاكها بوضع الملصقات التحذيرية، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

كما أزالت بلدية العمرة الفرعية 53 هنجرا مخالفا ومشوها للمنظر العام في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي لها.

وشددت وكالة البلديات على ضرورة التزام جميع المحطات بالمتطلبات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن التشوه البصري في العاصمة المقدسة، عبر حملة (#صور_وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق «بلدي» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة، أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.