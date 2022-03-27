شكرا لقرائتكم خبر رعي بأماكن محظورة يوقف 44 مخالفا لنظام البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 44 مخالفا لنظام البيئة، 32 مواطنا و11 مقيما من الجنسية السودانية، ومقيما من الجنسية البنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 1032متنا من الإبل و835 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.