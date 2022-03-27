الإمارات تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت الإمارات 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دون تسجيل أي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 890,108 والوفيات 2,302.

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