استمرار منافسات البطولة التأهيلية لدوري الدرجة الأولى لريشة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تستمر منافسات البطولة التأهيلية لدوري الدرجة الأولى لريشة الطائرة في الصالة المغطاة بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. وجاءت نتائج منافسات اليوم الثاني بتأهل لاعبي أندية كميت والوحدة والنهضة والتهامي والطرف والزلفي والفتح والاتحاد في دور الثمانية لفئة البراعم. كما تأهل لاعبو أندية ضمك والاتحاد وهجر والطرف والتهامي والخليج والوحدة والأنصار والرائد والطائي والزلفي وأحد والنصر والصقور والنهضة والفتح لدور الـ 16 لمنافسات فئة الناشئين. ويشهد يوم غدٍ منافسات الأدوار نصف النهائية ونهائي البطولة لفئتي البراعم والناشئين. أخبار قد تهمك

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