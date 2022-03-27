وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة بنغلاديش

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حضر وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل اليوم، حفل سفارة جمهورية بنغلاديش لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة بحي السفارات في الرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري وعدد من منسوبي السفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون المراسم عبدالمجيد بن راشد السماري وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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