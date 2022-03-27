4 أوراق عمل في ملتقى ” مستقبل الموهوبين .. فرص متجددة ” بتعليم عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العُمري اليوم ملتقى ” مستقبل الموهوبين … فرص متجددة ” ، الذي نظمته إدارتا الموهوبين والموهوبات، وذلك على مسرح الإدارة، بحضور وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبدالله الحديثي، وعدد من الموهوبين والموهوبات وقيادات التعليم في المنطقة.

وأكد العُمري خلال الملتقى أهمية العناية بمستقبل الموهبة لدى الطلاب والطالبات ، مشيراً إلى ضرورة لفت انتباه الطلاب لمشاريع الوطن الكبرى في نيوم السعودية ومشروع “ذا لاين” والتي أطلقها سمو ولي العهد – يحفظه الله -، وما يجب على التعليم من شحذ همم الطلاب وتطلعاتهم لهذا الاتجاه الوطني، مضيفاً إلى أهمية تبسيط مسائل الإبداع والابتكار لهم، مستشهداً ببعض المشاريع الإبداعية العالمية التي قد تكون انطلاقة للموهوبين ، مشيداً بالشراكة بين تعليم عسير وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير عسير، وكلية التقنية وغيرهم من الشركاء.

وتخلل الملتقى ورش عمل قُدم خلالها أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان ” الابتكار .. نافذة المستقبل”، وقدمها مستشار وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي القحطاني، وقدم ورقة العمل الثانية مدير عام الإستراتيجية بهيئة تطوير عسير سلطان آل زميع بعنوان ” الموهوبون في ضوء إستراتيجية عسير”، فيما قدم ورقة العمل الثالثة مدير إدارة المسابقات بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بدر المجرذي بعنوان” فرص الموهوبين مع موهبة”، أما ورقة العمل الرابعة بعنوان” تمكين الموهوبين لصناعة المستقبل”، قدمتها الأستاذة المساعدة بكلية العلوم بجامعة الملك خالد الدكتورة أمل العبدالرحمن.

يذكر أن الملتقى يأتي بالتزامن مع أسبوع الموهبة والإبداع 2022، الذي ينطلق هذا الأسبوع في جميع مدارس المنطقة من خلال الإذاعة الصباحية والزيارات العلمية، والنشرات التعريفية، والبرامج والورش التدريبية، وبث رسائل نصية لنشر ثقافة الموهبة في محيط المجتمع.