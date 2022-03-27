بدء فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في عمّان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دأت في العاصمة الأردنية اليوم أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ54، بمشاركة 200 رئيس جامعة عربية، وممثلين عن منظمات عربية وإقليمية ودولية متعددة.

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور وجيه عويس، إن اتحاد الجامعات العربية هو عمل عربي مشترك ومعلم من معالم الوحدة العربية.

وأكد خلال المؤتمر -الذي يستمر لمدة يومين- أن اتحاد يمثل اليوم واجهة يسعى من خلال مشاريعه وإستراتيجيته إلى بناء اتجاهات البحث نحو مجتمع المعرفة، واستثمار مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة، وبيئة الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمستوى المشاريع التي تحتاجها المنطقة في الحاضر والمستقبل، وتهيئة الخريجين لوظائف جديدة تتناسب والتغيرات الهائلة في العالم.

بدوره، قال معالي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمه له عبر تقنية الاتصال المرئي: إننا نلتقي اليوم في الدورة الـ54 في هذا الصرح العظيم الذي صدق المجلس على نظامه الأساسي عام 1964، ومن هذا التاريخ يسعي الاتحاد لرفعة شأن التعليم العالي، ودعم جامعاتنا العربية، وتوطيد أواصر التفاعل بينها من خلال مسارات متعددة ومتنوعة.

وأشار إلى التعاون المتواصل بين جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية، في عدة ملفات قوية وحيوية، من أهمها المشروع العربي لتصنيف الجامعات، وهو أحد المشروعات الطموحة المزمع إطلاقها عام 2022، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويهدف لوضع تصنيف لجامعاتنا العربية وفق ظروف الجامعات العربية ورؤية عربية.

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ولفت الانتباه إلى تعاون الاتحاد مع الجامعة العربية في وضع الإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، فضلاً عن دعم مبادرة جامعة الدول العربية “التعليم من أجل العودة”، التي تهدف إلي توفير منح دراسية للطلاب العرب المتضررين من النزاعات العربية من خلال توقيع بروتوكولات مع الجامعات العربية.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري -رئيس المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ 53 السابقة-، بالبرامج والخطط التي يعكف على تنفيذها الاتحاد، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العلمي والأكاديمي في جميع الجامعات العربية.

من جهته، أشار المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر، إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الجامعات العربية التي تستهدف زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية على المستوى العالمي في مختلف المجالات، خصوصاً في الجوانب الأكاديمية والإدارية.

بدوره، دعا مستشار منظمة الإيسيسكو الدكتور عمر الحلي، الجامعات العربية إلى التركيز على البحث العلمي، وتسخير نتائجه لخدمة المجتمع العربي مما يمكن البلدان العربية على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.