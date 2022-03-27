محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. الجيش الأوكراني يأسر مجموعة كبيرة من القوات الروسية في خاركيف …وهكذا تم اذلال “بوتين”
وثق مقطع فيديو، أسر الجيش الأوكراني، لعدد كبير من الجنود الروس، في مدينة خاركيف، ضمن العملية العسكرية التي تقوم بها موسكو في كييف.
وأظهر الفيديو، تجمع عدد كبير من الأسرى الروس، بينما ظلت القوات الأوكرانية التي تحمل الأسلحة الخفيفة، في أعطى التعليمات لهم.
وانبطح جميع الأسرى على الأرض ويدهم فوق رؤوسهم من الخلف، بحسب تعليمات القوات الأوكرانية لهم، حسبما أبان الفيديو.
وقامت القوات الأوكرانية بتفتيش الأسرى الروس، عقب إلقاء القبض عليهم، بعدما دخلت الحرب في شهرها الأول، بين البلدين.
Apparently, yet another group of Russian POWs taken near Kharkiv: pic.twitter.com/Fils5SP518
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– Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko)
Apparently, yet another group of Russian POWs taken near Kharkiv: pic.twitter.com/Fils5SP518— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 27, 2022
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