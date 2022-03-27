اخبار الخليج – 980 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 1115 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 5925 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9585397 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 980 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 7703 حالات، وبلغ عدد المتعافين اليوم 1115 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين542171. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 27 حالة.. وتحت العناية 6 حالات، واجمالي الوفيات 1468 حالة وفاة.
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