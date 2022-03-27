محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت روسيا وأوكرانيا اليوم على عقد جولة جديدة من المفاوضات بعد غد الثلاثاء في تركيا، بغية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي في بيان، إن وفدي البلدين أجريا اليوم جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، واتفقا على عقد اجتماع حضوري جديد يومي 29 و30 مارس الجاري، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية.
من جانبه، أكد عضو الوفد الأوكراني المفاوض دافيد أراخاميا، أن الجولة الجديدة من المحادثات الحضورية بين وفدي /كييف/ وموسكو ستجرى في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.