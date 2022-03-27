جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت روسيا وأوكرانيا اليوم على عقد جولة جديدة من المفاوضات بعد غد الثلاثاء في تركيا، بغية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي في بيان، إن وفدي البلدين أجريا اليوم جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، واتفقا على عقد اجتماع حضوري جديد يومي 29 و30 مارس الجاري، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية.

من جانبه، أكد عضو الوفد الأوكراني المفاوض دافيد أراخاميا، أن الجولة الجديدة من المحادثات الحضورية بين وفدي /كييف/ وموسكو ستجرى في تركيا.