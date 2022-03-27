القبض على مقيم لتزييفه أوراقًا نقدية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الكاميرونية، لتزييفه أوراقًا نقدية وتزوير مستندات رسمية، متخذًا من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض موقعًا لارتكاب جريمته، وضبط فيها قصاصات ورقية وأجهزة وأدوات تستخدم في عمليات التزييف والتزوير، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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