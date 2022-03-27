82 شاشة إرشادية بالمسجد الحرام

إعداد وتصميم
وتقوم وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، ممثلة في إدارة المنظومة الإرشادية بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بمباشرة إدارة المنظومة الإرشادية بالتعاون مع الوكالات ذات العلاقة ومنها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ووكالة الترجمة، وفق الحوكمة المعتمدة في إعداد وتصميم وتحديث محتوى الشاشات الإلكترونية بعدة لغات، مع إضافة الرموز الإرشادية المعتمدة عالميا لتسهيل إيصال المعلومة بصريا للمستفيد منها مع تحديث المحتوى بما يتماشى مع الخطة التشغيلية المعتمدة.
تحديث المحتوى
وأوضح مدير إدارة المنظومة الإرشادية المهندس عبدالعزيز الصبحي أن الإدارة تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتحديث المحتوى، إضافة إلى متابعة حالة كفاءة وأداء الشاشات الإلكترونية من رصد لأي ملحوظة ومباشرة صيانتها، والعمل يجري حاليا على تطوير هذه المنظومة.
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