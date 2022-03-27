جهود أمنية مشتركة بجدة والقنفذة تحبط ترويج كمية من المخدرات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية المشتركة أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (29) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخفية داخل حقيبتين في حافلة نقل خاص، بينما قبضت مكافحة المخدرات بمحافظة جدة على مستقبلها، مقيم من الجنسية التشادية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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