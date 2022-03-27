تدشين 14 مدرسة بالحدود الشمالية وترميم 51 منشأة تعليمية

دشن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، مشروعات إدارة التعليم بالمنطقة التي بلغت "14" مبنى تستوعب 2500 طالب وطالبة بتكلفة إجمالية بلغت 36 مليون ريال، كما شهد توقيع محضر ترميم عدد (51) مبنى مدرسي بتكلفة إجمالية قدرها (30) مليون ريال.

ونوه أمير المنطقة بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام القيادة الحكيمة وتوجيهاتها لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما يخدم دوت الخليج والمواطن في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تعتني ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادرًا على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.