نائب أمير الشرقية يستقبل مدير وأعضاء هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام علي بن حسن مشنوي يرافقه عدد من أعضاء الفرع.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في إبراز ودعم قضايا دوت الخليج ومقدراته، ونبه إلى أن دور وسائل الإعلام في هذه المرحلة يعد في غاية الأهمية كونها مسؤولة عن رسم صورة مشرقة للوطن في الخارج ومواجهة الحملات الإعلامية العدائية التي تتعرض لها المملكة، وقال سموه «الالتزام بأخلاقيات المهنة أصبح ضرورة ملحة عبر البحث عن الحقيقة وإيضاحها والتدقيق في مصادر المعلومات والتأكد منها».

واطلع على شرح عن أبرز الأعمال والإنجازات التي نفذها فرع الهيئة والخدمات المقدمة للصحفيين في مدينة الدمام ومحافظات الخُبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، وما تضطلع به رؤية هيئة الصحفيين السعوديين من أدوار في أن تكون الصحافة السعودية رائدة في محتواها وتعزيز مهارات وأخلاقيات القائمين عليها، والأهداف المرجوة منها في رفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها، وصقل ذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.