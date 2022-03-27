شكرا لقرائتكم خبر عبارات إرشادية مترجمة بـ82 شاشة الكترونية في المسجد الحرام وساحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمحتويات إرشادية مترجمة إلى عدة لغات؛ تبث وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرسائل التوعوية من خلال 82 شاشة الكترونية تعمل على مدار الساعة، وعبارات توجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام.

وتدير وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق‏ ممثلة في إدارة المنظومة الإرشادية بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة، المنظومة الإرشادية بالتعاون مع الوكالات ذات العلاقة ومنها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ووكالة الترجمة وفق الحوكمة المعتمدة في إعداد وتصميم وتحديث محتوى الشاشات الالكترونية بعدة لغات، مع إضافة الرموز الإرشادية المعتمدة عالميا لتسهيل إيصال المعلومة بصريا للمستفيد منها مع تحديث المحتوى بما يتماشى مع الخطة التشغيلية المعتمدة.

وأوضح مدير إدارة المنظومة الإرشادية ‏المهندس عبدالعزيز الصبحي أن الإدارة تحرص على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتحديث المحتوى، إضافة إلى متابعة حالة كفاءة وأداء الشاشات الالكترونية من رصد لأي ملحوظة ومباشرة صيانتها، مبينا ‏أن عدد الشاشات داخل وخارج المسجد الحرام يصل إلى 82 شاشة ذات دقة عالية وبمقاسات مختلفة، والعمل يجري حاليا على تطوير هذه المنظومة من خلال ما جرى إنجازه من ربط تقني عبر الألياف الضوئية ما بين عدد من تلك الشاشات مع الموقع المخصص لإدارتها ومتابعة حالتها بشكل آني وبإشراف كوادر وطنية مختصة في إدارة المنظومة الإرشادية.

محتويات الشاشات الإرشادية:

