مبادرة لغرس شتلات السدر البري في روضة الخفس

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ويأتي ذلك انطلاقا من دور المحمية في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، واستعادة التنوع الإحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دورها في إشراك المجتمع للإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال توفير المحمية للشتلات للمشاركين في الفعالية الذين يتقدمهم منسوبو (سال)، ونادي لين الطلابي.
وتعد المبادرة استمرارا لمبادرات الهيئة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التكامل بينها للمحافظة على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته، ومكافحة التصحر، للإسهام في مبادرة السعودية الخضراء.
محمية الملك عبدالعزيز الملكية:
- إحدى المحميات الملكية السبع التي أنشئت بموجب أمر ملكي.
- تتجاوز مساحتها الإجمالية نحو 28 ألف كلم2.
تضم في مناطقها:
- روضات الخفس والتنهات ونورة والحقاقة وجزءا من هضبة الصمان وصحراء الدهناء.
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