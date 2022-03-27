شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لغرس شتلات السدر البري في روضة الخفس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية - بمشاركة الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)، ونادي لين الطلابي في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية - مبادرة لغرس شتلات سدر بري في روضة الخفس بالمحمية، بالتزامن مع فعاليات أسبوع البيئة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في كل عام.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور المحمية في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، واستعادة التنوع الإحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دورها في إشراك المجتمع للإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال توفير المحمية للشتلات للمشاركين في الفعالية الذين يتقدمهم منسوبو (سال)، ونادي لين الطلابي.

وتعد المبادرة استمرارا لمبادرات الهيئة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التكامل بينها للمحافظة على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته، ومكافحة التصحر، للإسهام في مبادرة السعودية الخضراء.

محمية الملك عبدالعزيز الملكية:







إحدى المحميات الملكية السبع التي أنشئت بموجب أمر ملكي.



تتجاوز مساحتها الإجمالية نحو 28 ألف كلم2.



تضم في مناطقها: