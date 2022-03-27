وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة التميز في تجربة المريض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين جودة الحياة ورفع قيمة الإنسان، كرم وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل أمس 26 جهة ومديرا فازوا بجائزة التميز في تجربة المريض في دورتها الثالثة لعام 2021م.

وقال مدير برنامج مركز تجربة المريض في وزارة الصحة الدكتور تركي الحميداني «إن الخدمات الصحية تتطور وتأخذ أشكالا كثيرة في ماهيتها وامتيازاتها، وما كان هذا التغيير والتطوير إلا للسعي لتحسين جودة الحياة ورفع قيمة الإنسان، فالإنسان هو الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية وتقدمها، ولطالما كان المريض وتجربته محل كثير من الأبحاث والدراسات التي تجعل الاهتمام بتجارب المرضى على رأس اهتمامات الدول التي تسعى للتقدم والتميز».

من جهتها أكدت مديرة مشروع جائزة التميز في مركز تجربة المريض آيات الغامدي أن العمل يأتي في إطار دور تجربة المريض في تحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية، مبينة تعزيز التميز للخدمات المقدمة عبر الاهتمام بنشر ثقافة التعاطف، وتحسين التواصل بين مقدمي الخدمة والمستفيدين مما يؤثر إيجابا على رضاهم، مشيرة إلى استحداث مسار جديد هذا العام لتقدير أبطال الصحة في مواجهة جائحة كورونا، التي فاز فيها مستشفى عسير المركزي في منطقة عسير.







دعم توظيف مفهوم الرعاية الصحية التي ترتكز على الإنسان



تحفيز مقدمي الرعاية الصحية والقيادات الصحية على مستوى المملكة



بناء ثقافة الشراكة مع المستفيدين بغية الوصول إلى تجويد الخدمات



المساهمة في تعزيز مفهوم تجربة المريض



الفائزون بالجائزة

مسار القائد المؤثر:

مدير الشؤون الصحية في منطقة نجران، والمدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي في المنطقة الشرقية، ومجمع الملك فيصل في الطائف.مسار القصة الملهمة:

مستشفى بدر العام، ومستشفى الملك خالد في نجران، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف.

مسار أبطال الصحة

جائزة التميز في تجربة المريض:

مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج، ومستشفى النساء والولادة في الطائف، ومستشفى سراة عبيدة في منطقة عسير.

مسار توظيف بيانات صوت المستفيد:

إدارة تجربة المريض في تجمع حائل الصحي، وإدارة تجربة المريض في مديرية الشؤون الصحية في الحدود الشمالية.

مسار المجالس الاستشارية المثمرة:

مستشفى الملك خالد في منطقة حائل، وإدارة تجربة المريض في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، والإدارة التنفيذية في تجمع الرياض الصحي الأول.

مسار المشاريع التحسينية المتميزة:

مستشفى شرورة العام في منطقة نجران، ومبادرة وصلني في مستشفى العيون في جدة، ومركز رحمة في مجمع إرادة للصحة النفسية في حائل، ونزل المواساة في تبوك.

مسار الرحلات العلاجية الأكثر تأثيرا:

مستشفى البكيرية العام في التجمع الصحي لمنطقة القصيم ومستشفى الأطفال في الطائف.

مسار أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض في رحلة العيادات الخارجية:

مستشفى الملك خالد في حفر الباطن، ومركز الوهيبية في حائل، ومركز السكري في مستشفى الملك عبدالله في بيشة بمنطقة عسير، ومركز الأمير فيصل بن خالد للقلب في عسير، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض.