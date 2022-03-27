منظومة أرصاد متكاملة لمواجهة تقلبات المناخ على مدار الساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للتخفيف من آثار الكوارث، وإعداد خطط وبرامج مساندة للحفاظ على المقدرات وحماية المجتمعات وتحسين البُنى التحتية، اختتم المركز الوطني للأرصاد أمس فعاليات اليوم العالمي للأرصاد الجوية 2022 تحت عنوان «الإنذار المبكر والعمل المبكر» بمقر المركز بجدة، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام، وعدد من القيادات الحكومية والجمعيات المعنية بالطقس والمناخ.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن معظم دول العالم تهتم بمعلومات الطقس والإنذار المبكر للمساعدة في التخفيف من آثار الكوارث، وإعداد خطط وبرامج مساندة للحفاظ على المقدرات وحماية المجتمعات وتحسين البُنى التحتية، مبينا أن الكثير من دول العالم تتسابق اليوم إلى إعداد البرامج ذات العلاقة بالإنذار المبكر ورفع دقة معلومات الطقس ودراسة التغيرات المناخية كعنصر رئيس في مجابهة الظروف المناخية الطارئة.

ولفت إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية المتعلقة برفع قدرات أعمال الرصد والتنبؤات وتحسين البُنى التحتية للأرصاد وتطوير الخدمات التي تحقق للمركز الوطني للأرصاد أهدافه ودوره في مرحلة التطوير والبناء التي تشهدها المملكة من خلال منظومة إرصادية متكاملة لرصد عناصر الطقس بشكل آني على مدار الساعة.

ظواهر الطقس

من جانبه قال ممثل منظمة الأرصاد العالمية لدول غرب آسيا الدكتور هشام عبدالغني «إن ظواهر الطقس والمياه والمناخ المتطرفة أصبحت أكثر تكرارا وأكثر شدة في أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغير المناخ». وأوضح «إن زيادة التنسيق بين مرافق الأرصاد الجوية والسلطات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والوكالات الإنمائية باتت ضرورية بهدف تحسين إجراءات الوقاية والتأهب والاستجابة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أظهرت بصورة أكبر التحديات التي تواجه المجتمع في هذا الشأن، وأضعفت آليات التكيّف مع التغير المناخي، مؤكدين الحاجة إلى اعتماد منهج عابر للحدود يراعي المخاطر المتعددة، لأجل إحداث تقدم ملموس في تحقيق الأهداف العالمية المرتبطة بالعمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كيف تواجه المملكة التحديات؟







إطلاق النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.



تحسين جودة التواصل مع الجهات المستفيدة.



رفع قدرات التنبؤ وزيادة دقته.



توفير المعلومات والمؤشرات الأرصادية على المستوى الوطني.



زيادة سرعة توصيل المعلومات الطارئة للجهات المعنية.



مبادرات سعودية: