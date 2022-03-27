شكرا لقرائتكم خبر 78 وظيفة بديوان المظالم في الرياض وجدة والدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ديوان المظالم عن توفر وظيفة شاغرة على المرتبة السابعة، و61 وظيفة على المرتبة السادسة و16 وظيفة على المرتبة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمه في كل من (الرياض - جدة - الدمام)، ويرغب بشغلها عن طريق التعاقد.

ولفت إلى ضرورة وجود شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المتقدم، وهي أن يكون:

1- سعودي الجنسية.

2- مكملا 18عاما من العمر.

3- لائقا صحيا للخدمة.

4- حسن السيرة والأخلاق.

5- حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناء على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

6- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

7- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

8- ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.