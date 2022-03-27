الذباب يكشف غموض الجرائم في التحقيقات الجنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دراسة علمية مفصلة تحت عنوان (أساسيات علم الحشرات الجنائي «دور الذباب في التحقيقات القانونية»)، استعرضت فيها دور الذباب في كشف ملابسات الجرائم، كأحد أكثر الحشرات التي تستخدم كقرائن وأدلة جنائية لكشف غموض العديد من الجرائم من قبل المحققين، واستعان بها الإنسان منذ القدم في هذا المجال، وتعد هذه الدراسة العلمية أحد أهم المدونات في هذا التخصص، حيث يشكل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العربية المتخصصة، وذلك لندرة الدراسات والكتب المؤلّفة في علم الحشرات الجنائي، كما يقدم الكتاب معلومات أساسية تساعد الطلاب الجامعيين والأطباء الشرعيين والمحققين في القضايا الجنائية. ويأتي إصدار الجامعة لهذه الدراسة ضمن مئات المؤلفات والدراسات والكتب المتخصصة التي تحرص الجامعة على نشرها سنويا لرفد المكتبة العربية، وللتأكيد على ريادتها عربيا وامتلاكها لأكبر مستودع رقمي في العلوم الأمنية على المستوى الإقليمي، وقد بلغت إصدارات الجامعة حتى الآن 670 إصدارا علميا محكما تناولت مختلف تخصصات العلوم الأمنية والعدلية والاجتماعية بحيث تتسع لاحتياجات الأمن بمفهومه الشامل.



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