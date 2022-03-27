الجمهور يتفاعل مع «كسارة البندق» في الرياض

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ويعد «كسارة البندق» من أكثر الأعمال الموسيقية الكلاسيكية المحببة في المسارح العالمية، منذ تأليفها عام 1892م، حيث لاقت قبول الجماهير منذ عرضها الأول في سان بطرسبرج بروسيا.
وانطلق العرض من المقطوعة الموسيقية «الافتتاحية الصغيرة»، حيث تبدأ القصة من الحفلة المقامة بمنزل والد الطفلة «كلارا» التي تأخذ دور البطل خلال هذا العرض، فيما يقدم أثناء ذلك صديق العائلة «دور سلماير» ألعابا سحرية شدت الحضور، ثم تنطلق مجريات الأحداث بين لحظات ساحرة وموسيقى أوركسترالية رائعة تعد الأضخم من نوعها؛ حتى تكتشف «كلارا» بأن ما أمضته من مغامرات وقصص كانت حلما. وشهد باليه «كسارة البندق» تفاعل الجمهور مع الرقصات المميزة والمؤثرات السمعية والبصرية، حيث ناسب جميع الفئات العمرية ما بين الكبار والصغار الذين أبدوا إعجابهم من خلال تفاعلهم مع العرض.
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