شكرا لقرائتكم خبر محاضرات عن بعد للدراسة المسائية بأم القرى خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه رئيس جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور معدي آل مذهب بأن تكون الدراسة عن بعد خلال رمضان المبارك للمحاضرات المسائية، في حين تكون الدراسة حضوريا للطلاب والطالبات في المحاضرات الصباحية.

وبحسب الجدول الذي اعتمد مواعيد المحاضرات المحدثة خلال رمضان للفصل الدراسي الثاني بجميع مقرات وفروع الجامعة، تبدأ المحاضرات الصباحية حضوريا من الـ 10 صباحا وحتى الـ2:55 ظهرا للطلاب، في حين تبدأ المحاضرات عند الطالبات من الـ10 صباحا حتى الساعة 2:15 ظهرا.

في المقابل تبدأ المحاضرات المسائية والتي ستكون الدراسة فيها عن بعد، عند الطلاب من الـ10 مساء حتى 1:55 صباحا، في حين تبدأ المحاضرات عند الطالبات من الـ2:50 ظهرا حتى الـ9:55 مساء. ونوهت الجامعة بأن المواعيد تشمل جميع المراحل الجامعية؛ دبلوم – بكالوريوس – دراسات عليا.