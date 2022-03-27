شكرا لقرائتكم خبر محاضرات عن بعد للدراسة المسائية بأم القرى خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب الجدول الذي اعتمد مواعيد المحاضرات المحدثة خلال رمضان للفصل الدراسي الثاني بجميع مقرات وفروع الجامعة، تبدأ المحاضرات الصباحية حضوريا من الـ 10 صباحا وحتى الـ2:55 ظهرا للطلاب، في حين تبدأ المحاضرات عند الطالبات من الـ10 صباحا حتى الساعة 2:15 ظهرا.
في المقابل تبدأ المحاضرات المسائية والتي ستكون الدراسة فيها عن بعد، عند الطلاب من الـ10 مساء حتى 1:55 صباحا، في حين تبدأ المحاضرات عند الطالبات من الـ2:50 ظهرا حتى الـ9:55 مساء. ونوهت الجامعة بأن المواعيد تشمل جميع المراحل الجامعية؛ دبلوم – بكالوريوس – دراسات عليا.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرات عن بعد للدراسة المسائية بأم القرى خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.